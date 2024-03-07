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07 Mart 2024 Perşembe 20:43:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 20:43:00

Türkiye'den ABD'de Gazze görüşmesi!

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Bakan Fidan Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, müzakerelerde gelinen son noktanın da değerlendirildiği Washington'daki görüşmede Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiğini bildirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha fazla uzamaması ve savaşın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde" çözülmesi gerektiği belirtildi.

Türk tarafının Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığının vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, ayrıca Irak'ta siyasi istikrara verilen önem aktarılırken, buradaki "yuvalanmış terör örgütleriyle" mücadele konusu ele alındı.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin desteklendiğinin de aktarıldığı görüşmede, burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

Etiketler : Hakan Fidan Jake Sullivan Dışişleri Bakanı ABD ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
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