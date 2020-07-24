Türkiye'den ABD'ye 'Ayasofya' yanıtı

Türkiye'den ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'Ayasofya' yanıtı
ABD'deki Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Ayasofya kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Pence ve Elpidoforos'un ithamlarına yönelik en güzel yanıt ise Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Ayasofya'nın kapılarının herkese açık olmaya ve içerisindeki mozaiklerin korunmaya devam edileceğini söyleyen Kılıç, “Peki siz Yunanistan'daki Osmanlı mirası için aynı garantiyi verebiliyor musunuz?” diye sordu.
Mike Pence'in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından "Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması" mesajının ardından, Büyükelçi Kılıç'tan yanıt geldi.
Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı.
Serdar Kılıç ayrıca, Pence'e "Başpiskopos Elpidophoros, aynı şeyi Yunanistan'daki Osmanlı Müslümanlarının mirası için söyleyebiliyor mu?" sorusunu yöneltti.
PENCE'İN AYASOFYA MESAJI
Mike Pence söz konusu Twitter paylaşımında, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi, ABD Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması çağrısında Yunan Ortodoks Kilisesinin yanında durmaktadır." ifadesini kullandı.
Hem yurt içi hem de yurt dışında dini özgürlüklerin korunmasının ABD'nin dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Pence, ABD'deki 1,5 milyon Yunan Ortodoks Kilisesi üyesinin yaptığı işlere de değer verdiklerinin altını çizdi.
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