Vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı tarafından günün koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de bugün son 24 saatte 26 bin 182 yeni vaka, 1006 yeni hasta tespit edildi. 138 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.