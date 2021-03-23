  • BIST
    1377.43
  • Dolar
    7,9240
  • Euro
    9,4565
  • Altın
    439,6630
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stoltenberg: Türkiye'nin uluslararası terörle mücadelede önemli bir rolü bulunuyor
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Vaka sayısında korkutan artış
Akar: AB, tarafsız ve ön yargısız olmalı
Tasarı kabul edilirse ülke dışına tatile gideceklere 5 bin sterlin ceza verilecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bine yaklaştı
Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması
Türkiye ve ABD'den kritik temas
Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 50 arttı
Yerli ikmal gemimize yerli kalkan
Bakan Koca'dan flaş açıklama
Türkiye öncü oldu! Ordularını SİHA'larla donatacaklar
Sinovac aşısı çocuklarda etkili ve güvenli
Flaş Türkiye açıklaması: Hepimizin çıkarına
Kavala kararının gerekçesi tamamlandı
"İhtiyacınız olan her an yanınızdayız"
Kabine değişiyor: Bugün ya da yarın yapılması bekleniyor
Yerli denizaltı TCG PiriReis yapılan törenle Mavi Vatan'a indirildi
Yerli koronavirüs aşı çalışmasında Faz-2 nisan ortasında tamamlanıyor
45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor Hayallerinin peşinden karavanla gidecek!
WhatsApp'a yeni özellik Sesli mesajlara oynatma hızı
BRAVO ÇOCUKLAR Öğrencilerden kıyı temizliği
Ekmek kavgası!
Baharın müjdecisi
23 Mart 2021 Salı 19:56:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 19:56:00

Türkiye'de vaka ve ölü sayısı artıyor

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 26.182 koronavirüs vakası tespit edildi, 138 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından günün koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de bugün son 24 saatte 26 bin 182 yeni vaka, 1006 yeni hasta tespit edildi. 138 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Etiketler : koronavirüs vaka sağlık bakanlığı Kovid-19 tedavisi
Elma sirkesiyle kilolar gitti

Elma sirkesiyle kilolar gitti
Kurtlar Vadisi'nde yokum!

Kurtlar Vadisi'nde yokum!
Çok kazık yedim

Çok kazık yedim
Sette rol arkadaşı krizi

Sette rol arkadaşı krizi
Baba Hadid İstanbul'da

Baba Hadid İstanbul'da
Şarkı ödülü

Şarkı ödülü
Motive eden ödül

Motive eden ödül
Orhan Baba'nın ikinci aşısı da tamam

Orhan Baba'nın ikinci aşısı da tamam
Virüsü atlattı

Virüsü atlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER