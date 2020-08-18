Virüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca: Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz
Koronavirüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca: "Ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." açıklamasında bulundu. Alınan son bilgilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.
Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." dedi.
Ayrıntılar geliyor
Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mtYxXoZAhi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020
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