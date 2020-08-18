Virüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca: Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz

Virüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca: Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." dedi.



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