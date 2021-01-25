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25 Ocak 2021 Pazartesi 19:16:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 20:07:00

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı

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Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1808 oldu, 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403'e yükseldi.

Etiketler : korona virüs vaka türkiye
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