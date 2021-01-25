Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1808 oldu, 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403'e yükseldi.