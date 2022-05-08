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08 Mayıs 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 16:00:00

Türkiye'de bir ilk... Geri sayım başladı!

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk olimpik veledromu için geri sayım başladı. 17 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre piste, 2 bin 275 seyirci kapasitesine sahip olacak veledromun inşaatında son aşamaya gelindi.

Konya'da 17 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre piste, 2 bin 275 seyirci kapasitesine sahip olacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun (bisiklet yarışlarının yapıldığı tesis) inşaatında son aşamaya gelindi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde inşa edilen, temeli 11 Nisan 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla atılan, uluslararası yarışların yapılabileceği Türkiye'nin ilk olimpik veledromu, sporcular ve sporseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

9 Ağustos'ta başlayacak İslami Dayanışma Oyunları'na yetiştirilmesi planlanan veledromun kaba inşaatı tamamlandı, tesisin içinde ve dışındaki eksikler tamamlanıyor. Tesiste pist alanı, seyirci alanı, bahçe düzenleniyor, camlar takılıyor, boyama işlemleri yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, veledrom inşaatında çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

İslami Dayanışma Oyunları'nın 9 Ağustos'ta Konya'da başlayacağını hatırlatan Altay, "Konya'nın bugüne kadar yaptığı en büyük organizasyon için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin ilk olimpik veledrom inşaatında son aşamaya geldik. İnşaat tamamlandığında inşallah veledrom, yarışmacılarımız için hazır hale gelmiş olacak." diye konuştu.

Altay, 552 kilometrelik bisiklet yoluyla Konya'nın Türkiye'nin açık ara en fazla bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu kaydetti.

- KONYA'NIN BİSİKLET ŞEHRİ VASFI TÜRKİYE'NİN İLK OLİMPİK VELEDROMUYLA GÜÇLENECEK

Konya'nın "bisiklet şehri" vasfını güçlendirmek için yoğun faaliyet içinde olduklarını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin okullarına bisikletle gitmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. 80 kilometre yeni bisiklet yolları, bisiklet parkları yapıyoruz ama bisiklet sporunun gelişmesi adına yapılan bu veledromla çok önemli bir tesis kazanmış olacağız. İnşallah burada yetişen sporcularımız sadece Türkiye'mizde değil, dünyada önemli başarılar elde edecek. İslami Dayanışma Oyunları'mızın şehrimize getirilerinden biri de kazandırdığı tesisler. Türkiye'nin ilk olimpik veledromu da Konya'mıza kazandırılmış oluyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Altay, veledromun tamamlanmasıyla kente önemli bir hizmetin daha sağlanmış olacağına dikkati çekerek, "İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Tesislerin yapımında büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da şehrimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah burası 9 Ağustos'tan başlayarak cıvıl cıvıl bir döneme girecek. 56 ülkeden 3 binden fazla sporcuyu şehrimizde ağırlayacağız. Konya hazırlıklarını tamamlıyor. İslami Dayanışma Oyunları'mız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim alanı konumuna gelmesi planlanan, 2 bin 275 seyirci kapasiteli veledrom, 250 metre piste sahip olacak.

Etiketler : ilk olimpik veledromu Konya 2 bin 275 seyirci kapasitesi
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