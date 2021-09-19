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19 Eylül 2021 Pazar 19:50:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 19:51:00

Türkiye'de 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayıları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı.

213 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,70 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 105 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 52 milyon 672 bin 498'i birinci doz, 42 milyon 24 bin 517'si ikinci doz, 9 milyon 808 bin 485'i üçüncü doz olmak üzere 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı vaka sayısı koronavirüs Koronavirüs Tablosu
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