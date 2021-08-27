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27 Ağustos 2021 Cuma 19:54:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 20:25:00

Türkiye'de 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı: Son 24 saatte 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 hasta ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos 2021 tarihli "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu" "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tabloya dair Twitter'dan bir değerlendirmede bulundu.

Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya devam edelim!" dedi.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı sağlık bakanlığı
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