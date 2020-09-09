Türkiye ve KKTC'den Kapalı Maraş için ortak adım! Düğmeye basıldı

Türkiye ve KKTC harekete geçti! Kapalı Maraş'ın statüsü için düğmeye basıldı
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kapalı Maraş'ın statüsünü değiştirmek için ortak adım atma kararı aldı. 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın 'askeri' statüsünü, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 'sivil' olarak değiştirilmesi için yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor.
Türkiye ve KKTC, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş için ortak adım atma kararı aldı. KKTC Bakanlar Kurulu'nun 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş'a ilişkin askeri statünün 'sivil' olarak değişmesi kararını vermesi bekleniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, bölgenin statüsünün ‘sivil’ olarak değiştirilmesinin ardından, 1974’ten önce Maraş’ta mülkü olanlara çağrı yapılacak.
Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek. Kıbrıs Rumları da TMK’ya başvurabilecek.
KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan ‘vakıf mülkleri’ ile ilgili adımlar atacak.
(Milliyet)
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