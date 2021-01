"Türkiye önemli bir oyuncu"

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, gelecek yıllarda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde artışlar görüleceğinden emin olduğunu belirterek, "Türkiye'yi büyüme potansiyeli yüksek bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye, teknolojide oldukça önemli bir oyuncu olma yolunda çok hızlı bir ilerleme kaydediyor." dedi.



Gaunt, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile ticari ilişkileri ve daha önce sahip olduğu anlaşmaları güvence altına aldığını söyledi.

STA’nın bir süreklilik anlaşması olduğunu, bu nedenle, daha önce sahip olunan tüm anlaşmaları kapsadığını dile getiren Gaunt, “Yani daha büyük ölçüde, her zamanki gibi iş olacak. Artık ticari ilişkimizi ileriye dönük olarak geliştirebileceğimiz sürdürülebilir sağlam bir platforma sahibiz. Evet, bu çok kapsamlı bir anlaşma.” dedi.

Son iki yıldır Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının olmasını sağlamak için çalıştıklarını anımsatan Gaunt, “Bunu yapmamızı engelleyen tek mesele İngiltere'nin AB ile olan Serbest Ticaret Anlaşmasıydı. Birçok Türk şirketi bu anlaşmanın olmayacağı konusunda endişeliydi.” ifadelerini kullandı.

Gaunt, Türkiye'nin İngiltere ile ticaret fazlasının olduğunu dile getirerek, “Bu ticari ilişki Türkiye için İngiltere'ye olduğundan daha faydalı, her iki ülke için karşılıklı olarak faydalı olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden bu anlaşmayı yapmamız konusunda çok endişeliydik.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı olduğuna işaret eden Gaunt, “Bu nedenle Türkiye'nin gelecekteki ekonomisi için kritik önem taşır. Türkiye aynı zamanda İngiltere ihracatında 21’inci en büyük pazardır. İki ülke arasında pek çok tarihsel ilişki var.” şeklinde konuştu.

Gaunt, Serbest Ticaret Anlaşmasının bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, “Bunun genişletilme kapsamı olan bir süreklilik anlaşması olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde iki yılık bir zaman dilimi var. Bu süreç iki ülkenin ikili ticari ilişkilerini geliştirmesi açısından önem arz ediyor. Birçok sektör bu anlaşmaya dahil edilebilir. Dolayısıyla müzakereler durmadı, müzakereler devam edecek.” dedi.

“Ticari ilişkilerde ilerlememizi ve sahip olduklarımıza değer katmamızı sağlayan en önemli kısım olan mevcut ilişkiyi güvence altına aldık” diyen Gaunt, “Önümüzdeki 12 ila 24 ay boyunca ticari ve ekonomik ilişkileri artırabileceğimiz diğer alanlara bakmaya çalışacağız.” diye konuştu.

- "Birleşik Krallık'ın diğer ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının ülkedeki Türk firmalarına da faydaları olacak"

Gaunt, Serbest Ticaret Anlaşması ile önceliklerinin 19 milyar sterlinlik ikili ticari hacmini korumak olduğunu vurgulayarak, "Ticaret değerinde son beş, altı yıldır artan bir trend olduğunu görüyoruz. Hiç şüphe yok ki bu artış devam edecektir." dedi.

Halen Kovid-19 salgını döneminde olunduğuna dikkati çeken Gaunt, “Bunun sonucu olarak işlerimizi geri alma, işe geri dönme ve ekonomilerimizi daha sağlıklı bir duruma getirme konusunda sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bu durumdan tamamen kurtulmak zaman alacak. Bundan dolayı geleceği tahmin etmek biraz zor.” ifadelerini kullandı.

Gaunt, gelecek yıllarda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde artışlar görüleceğinden emin olduğunu belirterek, "Türkiye'yi büyüme için potansiyeli yüksek bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de teknoloji sektörünün gelişimini görüyoruz. Türkiye, teknolojide oldukça önemli bir oyuncu olma yolunda çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk firmalarıyla çalışma ve bu alanlarda yeteneklerini geliştiren Türk firmalarına yatırım yapma fırsatı gördüklerinin altını çizen Gaunt, "Türkiye ile ticaret büyümeye devam edecek. Birleşik Krallık dünyadaki diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını geliştiriyor, bunun İngiltere'ye yatırım yapan Türk firmalarına da faydaları olacak.” dedi.

Gaunt, Türk ve İngiliz şirketlerinin savunma ve savaş uçakları alanında iş birlikleri yaptığını anımsatarak, “Bu iş birlikleri devam edecektir. Birleşik Krallık, dünya çapında büyük bir savunma ihracat pazarına sahip. Önde gelen savunma üreticilerinden biriyiz.” şeklinde konuştu.

- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği reformlar olmalı"

Chris Gaunt, Türkiye’nin, bölge için de bir merkez olduğuna dikkati çekerek, bölgede Türk firmalarının da aracılıyla ihracatlarını nasıl artıracaklarına ve Türkiye'nin bölgedeki gücünden nasıl yararlanabileceklerine baktıklarını ifade etti.

Gaunt, Türkiye'nin Orta Doğu ile Orta Asya, Rusya ve Kuzey Afrika ile uzun süredir devam eden bir ticari ilişkisinin olduğunu belirterek, "İnşaat sektörü son derece güçlü. Bunu desteklemek istiyoruz. İngiltere ihracat finansmanımız var. Türkiye'yi İngiltere için öncelikli pazar olarak tanımlayan bir banka.” dedi.

Serbest Ticaret Anlaşmasının her detayı ile çalışıldığını kaydeden Gaunt, "Anlaşmanın temeli her iki ülkenin istemesiyle atıldı. Her iki ülke açısından bir engel veya problem olmadığından, kolayca gerçekleşti. Evet, anlaşmamızın bu gelişmesini engelleyebilecek çok fazla sorun görmüyorum.” açıklamasını yaptı.

Gaunt, Türkiye'nin kesinlikle yabancı yatırıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu yatırımları yapmaya hazır olacak İngiliz şirketlerinin herhangi bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği reformların olması gerekiyor. Evet, şu anda oldukça olumlu bir atmosfer var. Pozitifliğin devam edeceğini düşünüyorum. İki yıllık zaman aralığında ve mevcut anlaşmamızı nasıl güçlendirip daha fazla nasıl değer katabileceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.