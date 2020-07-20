Türkiye karşısında çaresiz kalan Atina'dan yeni hamle! Büyük korku! Yunan medyası manşetten duyurdu

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20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:13:00

Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunan'da yeni hamle! 3 ülkeyle pazarlığa oturdular

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Türkiye paniği yaşayan Atina yönetimi, çare arayışına girdi. Yunan basını Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki 'fırkateyn' pazarlığını manşetten duyurdu. Diğer senaryo ise ABD ve İsrail'in devreye gireceği dört milyar dolarlık adım.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de girdiği bilek güreşini kaybeden ve ittifak arayışına giren Yunanistan, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım elde edemeyince yeni bir hamleye girişiyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ayasofya kararıyla birlikte her gün Türkiye haberlerine yer veren Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki pazarlığı manşetten duyurdu.

Haberlere göre, Atina ve Paris yönetimi son model [email protected] model iki fırkateynin Fransa'dan alınmasını masaya yatırdı. İlk fırkateynin teslimatı için 2024 yılı konuşuluyor.

Yunan medyası, Yunanistan'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ekonomik darboğaz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da aktarıyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLAYABİLECEKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Fırkateynlerin donanmaya katılmasıyla Türkiye karşısında teknolojik bir üstünlük kazanılacağını savunan medya, anlaşmanın negatif tarafının ise Fransa'da imal edilmesi olduğunu yazdı.

Gazetelerde yer alan bir başka önemli haber, Yunan donanmasının MEKO tipi dört fırkateynin modernizasyonunun öncelik kazanması.

Haberlere göre, söz konusu fırkateynlerinin modernizasyonuna ABD'li Lockheed Martin şirketi ilgi gösteriyor. Proje tamamlandığında Yunan donanmasına dört adet yeni MMCS model fırkateyn katılmış olacak.

Yunanistan'daki Elefsina Tersanesi'nde gerçekleşecek modernizasyonunun maliyetinin ise 4 milyar euroyu bulması bekleniyor. Bir başka senaryo ise, İsrail tasarımı dört hafif savaş gemisinin Syros Tersanesi'nde yapılması.

Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesindeki üç operasyonla Türkiye'yi iyi bir konuma getirdiği aktarıldı. Türk ordusunun özellikle Suriye'de müttefiklerinin yalnız bırakmasına rağmen güçlü bir tepki verdiğini dile getiren analiz, Fırat Kalkanı'yla başlayan operasyon dizisinin Ortadoğu ülkesinin kuzeyinde bir kuşağın açılmasına yol açtığını vurguladı.

Türkiye'nin aynı dönemde Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonlara giriştiğini bildiren Vasilis Nedos, sıranın Libya'ya geldiğini yazdı. Deniz yetki anlaşmasının ardından Türkiye'nin Libya'daki meşru güçlere askeri danışmanlık, eğitim desteği verdiğini hatırlatan analiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline getirmek için her şeyi yapacağını vurguladı.

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