  • BIST
    118885
  • Dolar
    6,8498
  • Euro
    7,9549
  • Altın
    417,3750
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirim kampanyası devam ediyor
Belçika'da 3 yaşında kız çocuğu Kovid-19'a yenik düştü
Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da 8 yeni mağaza açacak
FİSKOBİRLİK'ten üreticilere çağrı
Tonlarca süt kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı
Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a
Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür
Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı: İlk namaza 350 bin kişi katıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk ezan
İsrail ordusu: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu
Türk füzeleri Yunanistan'ı korkuttu! Dikkatli olmalıyız
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet
"Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim"
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Fransız siyaseti İslamofobiden İslam ve Müslüman karşıtlığına evriliyor
Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?
Yunanistan'da Ayasofya yası: Bayraklar yarıya indi
Ünlü boksör ringe geri dönüyor
Borsa çöker diyenler çekildi kalanlar kazanıyor
Elektirikte yeni dönem! Ağustos'ta başlıyor
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Tarih verildi
Almanya'dan Türkiye'ye turizm mesajı: Adım adım açılabilir
24 Temmuz 2020 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 14:29:00

Türk füzeleri Yunanistan'ı korkuttu! Dikkatli olmalıyız

ABONE OL

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği NAVTEX'e değinen Yunan araştırmacı Nikolaos Paounis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bora ve Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin 280 km menzile sahip olduğunu dile getirerek dikkatli olmaları gerektiklerini vurguladı

Yunan sitesi Ethnos'a konuşan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacısı Nikolaos Paounis, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE TÜM HAMLELERİNİ METODİK OLARAK PLANLIYOR"

Star.com.tr'de yer alan haberde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği NAVTEX'e değinen Yunan araştırmacı Paounis, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının korunmasını sağlayan tüm hamleleri metodik olarak planladığını ve uyguladığını söyledi.

"YUNAN UÇAKLARI BÖLGEYE UZAK"

Bölgeye en yakın askeri üssün Girit'te bulunduğuna dikkat çeken Paounis, Yunan savaş uçaklarının olası bir durumda olaya müdahale yeteneğinin zayıf olacağını belirtti.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Türkiye'nin sınırdaki Bora ve Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin 280 km menzile sahip olduğunu dile getiren Paounis, "Yunanistan 20 yıldır Amerikan ve Fransız kökenli ATACM'S ve MM-40 EXOCET sistemlerini kullanıyor. Yunan sistemleri tabii ki daha kısa menzile (150 km ve 70 km) sahip. Bu nedenle dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER