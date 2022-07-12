Tunceli'de teröristlerce tuzaklanmış düzeneği bulundu
Kaynak: AA
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde araziye tuzaklanan basma düzenekli EYP bulundu. Patlayıcı imha edildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.
AA'nın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce ormanlık alana tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 metre kablo ve pil bloğu tespit etti.
El yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
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