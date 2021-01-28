TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması: Daha etkin ve güvenilirliği daha yüksek olacak

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşılara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Mandal, "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadesinde bulundu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Mandal konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkemiz için gece gündüz çalışarak yenilikçi çözümler geliştiriyorlar. Bu zorlu süreçte normal şartlarda uzun yıllar süren aşı ve ilaç çalışmalarını da kısa zamanda büyük başarılar elde ettik. Önemle belirtmek isterim ki bu aşılar yurtdışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacak. İnaktif aşı adayımız kullandığımız argüman tipinden dolayı dünyadaki diğer inaktif aşılardan daha etkili olacak şekilde geliştirilmiştir. Yeni daha gelişmiş ve yeni bir tasarım içeren adenoviral vektör aşımız da ikinci nesil aşı adayımızdır . Virüs benzeri parçacık türü aşı adayımız biyoteknolojik açıdan dünyadaki en yenilikçi aşı gurubunda. Bu konuda bilim insanlarımıza ve onların gücüne güç katan genç araştırmacılara güvenimiz sonsuz."