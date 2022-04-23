Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı
Kaynak: AA
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.
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