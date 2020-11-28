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28 Kasım 2020 Cumartesi 18:27:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 18:27:00

Terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon! 641 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Etiketler : içişleri bakanlığı pkk terör örgütü
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