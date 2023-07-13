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Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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13 Temmuz 2023 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 17:19:00

Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi 2 zanlı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : Yeşilyurt Malatya terör örgütü PKK/PYD-YPG
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