Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi 2 zanlı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.