Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi 2 zanlı tespit edildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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