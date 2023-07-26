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Terör örgütü PKK'nın elebaşları Brüksel'de ortaya çıktı... Avrupa'da teröristbaşı için toplandılar
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26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:24:00

Terör örgütü PKK'nın elebaşları Brüksel'de ortaya çıktı... Avrupa'da teröristbaşı için toplandılar

Kaynak: AA

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Türkiye'de terörden arananlar kırmızı listesinde bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşları Brüksel'de teröristbaşı Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktılar.

Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Aydar ve Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.

Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.

Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

Etiketler : terör örgütü PKK'nın lideri Terörle mücadelede arananlar Brükselde gösteri Abdullah Öcalan
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