Teleferik faciası göz göre göre gelmiş! İhmalin böylesi görülmedi

Teleferik faciası göz göre göre gelmiş! İhmalin böylesi görülmedi

Antalya Konyaaltı ilçesinde Sarısu-Tünektepe Teleferik hattında bir kabinin hasar görmesi ve diğer kabinlerde yer alan kişilerin mahsur kalması sonucu yaşanan faciada CHP yönetimi sorumlulara sahip çıkmaya çalışırken, facianın ihmaller zinciriyle geldiği ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ünde bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili sistemin bakımıyla ilgilenen Mega Tower adlı firmada çalışan mekanik bakım onarımcı 2 işçinin ifadelerine ulaşıldı

FACİA GELİYORUM DEMİŞ

Mekanik bakım-onarımcı Kazım Kılıç, olayın yaşandığı tarihte alt istasyonda görev yaptığını, üst istasyonun kontrolünü ise Suphi Kaplan'ın yaptığını, park halinde bulunan kabinleri sisteme yerleştirdiğini, kabinlerinde sorunsuz çalıştığını görünce teleferiğin gün içinde 2 kere sistem hatası verdiğini anlattı.

Sistemi tekrar başlattıklarını ve sensor hatalarını giderdiklerini anlatan Kılıç, "Biz bu şekilde her gün ekip ile birlikte koordineli bir şekilde çalıyoruz.

En alt istasyonda bulunduğum sırada sonradan duyduğum kadarıyla saat 17:25 sıralarında üst istasyonda bulunan Suphi'ye teleferikten inen bir vatandaş direklerin birinden ateş çıktığını söylemiş, Suphi tam otomasyona müdahale ederken kaza olayı gerçekleştiğini öğrendim.

O sırada havada çok sis olduğu için ben alt istasyondan bir şey göremedim" dedi.

Tesis amiri Serkan Yellice'nin kendisine geçen yıl yapılan bakımın 3 ay kadar sürdüğünü ancak bu yapılacak olan bakımın yaklaşık 2 ay kadar süreceği anlattığını kaydeden Kılıç; "Seçim öncesi bakımın 2 haftada tamamlanması istendi.

Geri kalan bakım kısmının da seçim sonrası planlama yapılarak tamamlanacağı, bu bakımlarda direklerin kontrolü ile direklerde bulunan makaralardaki lastiklerin değişimi ile alakalı bakım yapılacaktı. Ancak henüz bu bakımlar yapılmadı." dedi.

"ANET GEREKLİ MALZEMEYİ TEMİN ETMEDİ"

Sistemin bakımıyla ilgilenen şirkette mekanik bakım onarımcı olarak çalışan Özgür Ermiş ise; "2024 yılı Mart ayının başlarında tesisteki teleferik sistemine ait Volon Rulmanlarının değiştirilmesi, fren bakımlarının yapılması, alt istasyonda 36 kabinin halata sabitlendiği yer olan klem çeneleri ve klem yay milleri değişmesi gibi bakımların 14 gün sürdüğünü anlattı.

Ermiş, "Bu bakım esas yapılması gereken direk makaralarını rulmanları, pimleri, millerin ve burçların değişmesi gereken 2 ay sürmesi planlanan ağır bakım yerine geçici bakım olarak yapıldı.

Seçimden önce teleferikle ilgili benden daha önceden talep ettikleri, yapılması gereken yukarıda belirttiğim genel bakım listesini hazırlayıp ANET'e sunulmak üzere teslim ettim.

Ancak yapılması gereken bu bakım şirketin bize gereken malzemeleri temin etmemesi sebebiyle hâlâ yapılamadı. Bu bakımsızlığın bu kazaya sebebiyet vermesi mümkündür.

Şirket yetkilileri gerekli olanakları sağlamadığı için genel bakım yapılamadı" dedi.