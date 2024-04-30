‘12345' gibi basit şifrelere yasak

Bu yasaya göre teknoloji şirketleri, piyasaya sürdükleri ürünlerde 3 önemli kurala uymak zorunda kalacaklar. Aksi takdirde para cezaları gündeme gelecek. Maddeler şunlar "Şifre prosedürlerinin daha güvenli hâle getirilmesi. "12345" veya "admin" gibi basit şifreler kullanılmaması. Cihazlarda yaşanabilecek olası güvenlik açıklarının ve sorunların nasıl bildirileceği konusunda netlik oluşturma. Satılan bir cihaz için yazılım desteği de dahil olmak üzere kaç yıl boyunca destekleyeceğini açıkça belirtmesi."