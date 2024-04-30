Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-04-30
Saat:06:43:57 TSİ
Enlem:35.125 N
Boylam:23.84306 E
Derinlik:6.62 km
Detay:https://t.co/HAtFLNkfwL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi