VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Simit fiyatında bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Irak, 30 yıl sonra sınıra üs kurdu
Terör örgütü PKK'nın ''1 Mayıs'' çağrısına DEM Parti ve CHP'den destek!
Tavuk eti ihracatına düzenleme
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı!
30 Nisan 2024 Salı 07:11:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 07:11:00

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : akdeniz afad deprem
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX