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02 Mart 2021 Salı 21:09:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 21:09:00

Tedirgin eden vaka sayısı: 11 bin 837 yeni vaka

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Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 837 yeni vaka, 668 yeni hasta tespit edildi. 68 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 291 test yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 668 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 892 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1227 oldu.

Etiketler : türkiye sağlık bakanı bakanlık
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