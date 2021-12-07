TBMM'deki bütçe görüşmelerine İBB'de yaşanan yolsuzluklar damga vurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan yolsuzluklar damgasını vurdu.

AK Parti adına kürsüye gelen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de yaşanan yolsuzlukları bir bir ortaya döktü.

Canikli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2014 hepsinin toplamı ne kadar: 732 milyon. Soyguna bakın soyguna. Fütursuzca soygun yapılıyor. İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır."

Canikli, İBB'nin verdiği ihaleleri mercek altına aldığını söyleyerek, belediyenin tüm ihalelerinin aynı şirkete verildiğine dikkati çekti. Bu şirketin mali müşavirinin CHP'li bir milletvekili olduğunu açıkladı.

Canikli, "2017 mali müşaviriyle ilgili bir bilgi var. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Bilgi olarak paylaşıyorum, takdirini size bırakıyorum." dedi.

Belediyenin süt ihalesi de Canikli'nin gündemindeydi.

Canikli konuyla ilgili, "2021 markette 4 lira 6.9 liraya satın alıyor. Bana kızmayın, belediye başkanına kızın ihaleyi ben yapmadım. Gidip ona hesap sorun. 2022 araba kiralama. Hesabını soracağız." dedi.

CHP'liler bağırarak Canikli'nin konuşmasına izin vermediler. Devreye Meclis Başkanı Mustafa Şentop girdi.