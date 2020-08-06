06 Ağustos 2020 Perşembe 12:36:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 12:37:00
TBMM'de 35 personelde koronavirüs tespit edildi
Kaynak: DHA
ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop, "Toplam 35 persolimizde Covid-19 tespit edildi. 9 vekil de Covid-19 tespit edildi, 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor" dedi.
"5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44."
- TBMM'de 35 personelde koronavirüs tespit edildi
- TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama: 9 milletvekilinde koronavirüs testi pozitif çıktı
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
- Bakan Çavuşoğlu Libya'da
- MSB'ye Din Hizmetleri Başkanlığı
- 81 ilde virüs denetimi... İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama