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25 Temmuz 2023 Salı 16:26:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 16:26:00

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

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TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.

Önerge üzerinde ilk sözü, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı.

Etiketler : tbmm genel kurulu chp kdv ötv
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