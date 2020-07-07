Meclis Başkanı seçiliyor... Oylamada ikinci tura geçildi

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

Meclis Başkanlığına yeniden aday olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim öncesinde Genel Kurula geldi.

İLK TUR OYLAMA SONA ERDİ



TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.