  • BIST
    119395
  • Dolar
    6,8596
  • Euro
    7,7471
  • Altın
    395,5880
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a hapis istemi!
AK Parti'li Ünal'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 133 bini aştı
Roma'da gelin adaylarından Kovid-19 kısıtlamaları protestosu
Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü
Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin
Diyanet'ten önemli hac açıklaması
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Meclis Başkanı seçiliyor... Oylamada ikinci tura geçildi
Bakan Akar'dan Fransa'ya tepki!
Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
İran'ın muhtemel tepkileri
Brezilya Devlet Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Akılalmaz yöntem! Bu yolla Türk vatandaşlığına geçiyorlar
Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 56'ya yükseld
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Meclis yeni başkanını seçiyor
Altın fiyatları inişli çıkışlı
Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için son dakika uyarısı
İmamoğlu'na yönetici dayanmıyor! İBB Genel Sekreterliği'ne getirdiği isim bakın kim çıktı?
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi
Korona bağışıklığı kısa süreli olabilir Sürü bağışıklığı hayal mi?
07 Temmuz 2020 Salı 16:19:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 17:42:00

Meclis Başkanı seçiliyor... Oylamada ikinci tura geçildi

ABONE OL

TBMM Başkanlık seçimi ‘Meclis Başkanlık' seçimi Genel Kurul'da başladı. Başkanlık seçimi için ilk tur oylama sona erdi. TMeclis Başkanlığı seçiminde Mustafa Şentop 324 , Haluk Koç 131, oy aldı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

Meclis Başkanlığına yeniden aday olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim öncesinde Genel Kurula geldi.

İLK TUR OYLAMA SONA ERDİ

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER