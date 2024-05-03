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03 Mayıs 2024 Cuma 18:14:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 18:14:00

Diyanet, "Suudi Arabistan'da makam aracı" iddiasını yalanladı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "yalan ve iftira" içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracının da olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı Suudi Arabistan Ali Erbaş
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