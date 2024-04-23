TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuştu.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR...



Bu binanın duvarlarının dilleri olup anlatsa herhâlde insanlığın en şerefli anlarını dile getirecektir

Millette kurtuluş ümidinin artırılması gereken bir fikri siyasi merkez olarak burası inşa edilmiş ve ardından da Cumhuriyet'in kuruluş süreci başlamıştır

Bu Meclis, aynı zamanda bir karargâhtır. Bu Meclis, milli iradenin ve milli mücadelenin merkezidir. Bu Meclis, dünya tarihinde bir ilktir.

Bundan sonra bizim üzerimize düşen, ilk asrını bir takım zorluklarla ve yokluklarla geçirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını taçlandırarak, daha da güçlendirerek yolumuza devam etmektir

Ayrıntılar geliyor...

"Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Gazi Meclis 104 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret etti