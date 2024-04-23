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23 Nisan 2024 Salı 10:11:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 10:11:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bize düşen görev Cumhuriyetimizin ikinci asrını güçlendirerek yolumuza devam etmektir

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra bizim üzerimize düşen, ilk asrını bir takım zorluklarla ve yokluklarla geçirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını taçlandırarak, daha da güçlendirerek yolumuza devam etmektir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuştu.

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Bu binanın duvarlarının dilleri olup anlatsa herhâlde insanlığın en şerefli anlarını dile getirecektir

Millette kurtuluş ümidinin artırılması gereken bir fikri siyasi merkez olarak burası inşa edilmiş ve ardından da Cumhuriyet'in kuruluş süreci başlamıştır

Bu Meclis, aynı zamanda bir karargâhtır. Bu Meclis, milli iradenin ve milli mücadelenin merkezidir. Bu Meclis, dünya tarihinde bir ilktir.

Bundan sonra bizim üzerimize düşen, ilk asrını bir takım zorluklarla ve yokluklarla geçirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını taçlandırarak, daha da güçlendirerek yolumuza devam etmektir

Ayrıntılar geliyor...

"Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

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Etiketler : numan kurtulmuş 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı tbmm birinci meclis
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