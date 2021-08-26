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26 Ağustos 2021 Perşembe 21:15:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 21:15:00

Taliban, Bin Ladin'in 11 Eylül'ün arkasında olduğuna dair bir kanıt olmadığını savundu

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Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, 11 Eylül saldırılarının arkasında El Kaide elebaşı Usame Bin Ladin'in olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını öne sürdü.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos yaklaşırken, NBC News televizyonuna Kabil'de bir mülakat verdi.

Afgan kadınlara korkulanın aksine haklarının verileceğinin altını çizen Mücahid, "Kadınlara İslam'ın tanıdığı tüm haklar verilecek. Kadınlar doktor, öğretmen olabilir, eğitim alabilir ve toplum yararına çalışabilir. Onlar bizim kız kardeşimiz. Korkmalarına gerek yok. Taliban da insandır ve bu ülkeden çıkmıştır. Bu ülke için savaşmıştır. Kadınlar bizden korkmak yerine bizimle gurur duymalıdır." diye konuştu.

Mücahid, Taliban'ın şu anda Afgan kadınlarla zorla evlendiğine dair çıkan haberleri reddederek, iddiaları "eski rejimin propagandası" olarak nitelendirdi.

"Ülkemizin insanlarının Amerika'ya gitmesini istemiyoruz"

Afganların şu anda ülkeyi terk etmelerini isteyip istemediklerinin sorulması üzerine ise Mücahid, "Bu onların tercihi. Ancak biz ülkemizin insanlarının Amerika'ya gitmesini istemiyoruz. Geçmişte ne yapmış olursa olsunlar onlara af çıkaracağız. Onlar ülkede kalmalı. Milletimiz için genç, eğitimli kişilere ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Mücahid, Taliban yönetiminin Washington yönetimi ile "normal meşru diplomatik ilişkiler" istediğinin altını çizdi.

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarının arkasında olduğunu da reddeden Mücahid, "Afganistan'ın işgali için bir gerekçe yoktu, bir bahane vardı. Bin Ladin, ABD'nin meselesi olduğu zaman Afganistan'daydı. Bin Ladin'in 11 Eylül'de yer aldığına dair bir delil olmamasına rağmen, biz şu anda Afgan topraklarının kimseye karşı kullanılmayacağına dair söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Taliban Zabibullah Mücahid 11 Eylül saldırıları Mücahid
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