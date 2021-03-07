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07 Mart 2021 Pazar 10:18:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 10:18:00

Taciz ateşi açtılar... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

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Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Etiketler : ypg pkk taciz
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