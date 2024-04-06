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06 Nisan 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 08:15:00

Süper astronot Umut Can

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11 yaşındaki Umut Can Yıldız uzaya gitme hayali için ilk adımı attı. Üstün zekalılar sınıfında okuyan Umut Can başvurduğu NASA'dan 10 günlük astronot eğitimi almaya hak kazandı, Temmuz'da Amerika'ya gidiyor.

HERKESİN TAKDİRİNİ TOPLUYOR

Uşak'ta yaşayan Ayşe Yıldız'ın 11 yaşındaki oğlu Umut Can Yıldız, başarı öyküsüyle herkesin takdirini topluyor. Doğduktan kısa süre sonra babasını hastalık nedeniyle kaybeden Umut Can'ı tek başına büyüten anne Ayşe Yıldız, okulda arkadaşlarıyla uyum problemi yaşadığı için pedegoga götürdüğü oğlunun IQ'sunun 134 olduğunu öğrendi. Ve genç anne, oğlunun uygun eğitim alabilmesi için onu üstün zekalılar okuluna yazdırdı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME İSTEĞİ

Uşak Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu Umut'un hayatını değiştirdi. Burada aldığı astronomi derslerine yoğun ilgi gösteren Umut, astronot olma hayalini gerçekleştirmek için önemli bir aşama kaydetti. NASA'nın üstün yetenekli çocuklara yönelik uzay eğitimini almaya hak kazanan küçük çocuk, 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında ABD'deki Kennedy Space Center'da eğitim alacak. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Türkiye'yi uzayda temsil etmek istiyorum" dedi.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'de bir paylaşımda bulunarak; "Umut Can Yıldız'ı tebrik ederim. Katılacağı uzay eğitiminde roketlerin çalışması, tasarımı, Newton hareket kanunu, roketlerin hareketindeki dengeli-dengesiz güç etkileri ve NASA tarihi konularında astronot JR Relly ile yapacağı çalışmalarda başarılar dilerim" dedi.

Etiketler : umut can yıldız üstün zeka nasa astronot eğitim
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