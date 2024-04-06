Süper astronot Umut Can

HERKESİN TAKDİRİNİ TOPLUYOR



Uşak'ta yaşayan Ayşe Yıldız'ın 11 yaşındaki oğlu Umut Can Yıldız, başarı öyküsüyle herkesin takdirini topluyor. Doğduktan kısa süre sonra babasını hastalık nedeniyle kaybeden Umut Can'ı tek başına büyüten anne Ayşe Yıldız, okulda arkadaşlarıyla uyum problemi yaşadığı için pedegoga götürdüğü oğlunun IQ'sunun 134 olduğunu öğrendi. Ve genç anne, oğlunun uygun eğitim alabilmesi için onu üstün zekalılar okuluna yazdırdı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME İSTEĞİ



Uşak Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu Umut'un hayatını değiştirdi. Burada aldığı astronomi derslerine yoğun ilgi gösteren Umut, astronot olma hayalini gerçekleştirmek için önemli bir aşama kaydetti. NASA'nın üstün yetenekli çocuklara yönelik uzay eğitimini almaya hak kazanan küçük çocuk, 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında ABD'deki Kennedy Space Center'da eğitim alacak. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Türkiye'yi uzayda temsil etmek istiyorum" dedi.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'de bir paylaşımda bulunarak; "Umut Can Yıldız'ı tebrik ederim. Katılacağı uzay eğitiminde roketlerin çalışması, tasarımı, Newton hareket kanunu, roketlerin hareketindeki dengeli-dengesiz güç etkileri ve NASA tarihi konularında astronot JR Relly ile yapacağı çalışmalarda başarılar dilerim" dedi.