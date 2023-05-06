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Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna saldırıda birbirini suçladı
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06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:43:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:43:00

Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna saldırıda birbirini suçladı

Kaynak: AA

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Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçladı.

HDK'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, olayın tüm uluslararası normlar ve anlaşmaları açıkça ihlal eden korkakça bir hareket olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı

Açıklamada, ordu kastedilerek "Darbeci güçler, diplomatik misyonları korumaya yönelik tüm uluslararası normların ve anlaşmaların alenen ihlalini temsil eden korkakça bir hareketle, tahliye konusunda iki taraf arasında koordinasyon sağlandıktan sonra Hartum'daki Türk Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı." ifadesi kullanıldı.

Büyükelçiliğin bulunduğu bölgenin ordu kontrolünde olduğu iddia edilen açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Cenevre Sözleşmesi ve tüm uluslararası sözleşmelere uygun olarak diplomatik misyonların korunmasına tam bağlılıklarını teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Ordudan yapılan açıklamada ise saldırının, HDK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülerek "HDK, Büyükelçi'nin neler olduğuyla ilgili açıklama yapabileceğini unuttu." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun konvoyundaki Büyükelçilik aracına ateş açılmış, olayda ölen ve yaralanan olmamıştı.

Etiketler : sudan hızlı destek kuvvetleri türkiye hartum büyükelçisi ismail çobanoğlu saldırı
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