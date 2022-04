"Soykırım" tanımına sert tepki!

Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu:

KRİTİK BİR DÖNEM: Önce küresel finans krizi, ardından salgın kriziyle dengelerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz.

ENFLASYONU YENECEĞİZ: Kendi güvenliklerini güvence altında tutmak için bu ülkenin enerjisini sömürenlerin devri bir daha gelmeyecektir. Sabredersek azmedersek sağlam durursak bu yolun sonu Gazi Mustafa Kemal'in tarif muasır medeniyetin üstü diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı pazardaki ateşi de söndüreceğiz.

BIDEN'A TEPKİ: Geçtiğimiz asrın başlarında büyük kayıplar verip, derin acılar çekerken bütün bunlarla beraber umudumuzu, mücadele azmimizi kaybetmemiş bir milletiz. Bizim çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerin tamamında dünyanın en alçak katliamları gerçekleştirilmiştir. 1. Dünya harbi yani 600 yıllık asırlık bir cihan devletinin savaşı devam ederken Anadolu'daki Ermeniler Batı'nın kışkırtmasıyla Müslüman köylerine saldırdılar. Bu çeteler tarafından Anadolu'da katledilen Müslümanların sayısı katbekat fazladır. Ancak tarihin ve onun ilmiyle uğraşan tarihçilerin yapması gereken tartışmaların ülke içinde ve dışında meze haline dönüştürülmesine asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Çeşitli ülkelerin yönetimleri tarafından tanınan güya Ermeni ifadeleri bizim için hiçbir hükmü yoktur. Sayın Biden önce Ermenilerle olan bu tarihi iyi öğrenmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değildir.

MİLLETİMİZ HESAP SORACAK: Mesele tarihi çarpıtarak ülkesine terör örgütünü destekleyerek millete ihanete geldiğinde bakıyorsunuz, hepsi ön sırada yer alıyorlar. Biz de doğrusu bunları bu parlamento mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin, bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor. Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük katliamlar yaşanmıştır. Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde utanmadan diğer partileri suçlayama kalkan bu müptezelleri nasıl izah edeceksiniz. Bu milletin fertlerinin canına, namusunu kirleten herkesin ülkemizden milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Meclis'teki 2. büyük partinin milletvekilleri arasında benzer hezeyanları dile getirenleri de milletimiz sandıkta hesabını soracaktır.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK

"Engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz."

FIRSATÇILARA ACIMAYACAĞIZ

"Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere çok ciddi sübvanse yaparak, vatandaşımızı korumaya çalışmamıza rağmen can sıkıcı durumun ortada olduğunun farkındayız. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum."

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

"Son 16 yılda 15 bin 35 projeye 1,4 milyar lira destek verdik. 260 bin çiftçimize makine alımına 1 milyar lira destek de bulunduk. Bu bayram sevincini farklı sevinçlerle de bütünleştirerek 2022 yılı için makine alım 32 bin 570 çiftçimize ve girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."

GUTERRES'TEN TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kabulde Guterres, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Süreci'nin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

SİVİL ANAYASAYA SAHİP OLMALIYIZ

Başkan Erdoğan, yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu: " Adalet hangi ırk, inanç, renk, coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak arayışı, ortak talebi ve ortak değeridir. İnsanın şahsi hayatında her şeyin başı nasıl sağlıksa devlet ve toplum hayatında her şeyin başı adalettir. Son yıllarda karşılaştığımız onlarca badireye rağmen yargıya güven giderek yükseliyor. Adalet sistemi FETÖ'den kurtuldukça demokrasimiz güç kazanıyor. Anayasalar her ne kadar maddelerden oluşsa da her birinin aynı zamanda bir ruhu vardır. Mevcut anayasamız maalesef ruhunu darbecilerin üflediği anayasa metnidir. Her tartışmayla birlikte Türkiye'nin demokratik, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı anayasaya ihtiyacını çok daha iyi kavrıyoruz. Doğrudan milleti iradesini yansıtan, evrensel değerlerden beslenen sivil anayasaya sahip olmadıkça bu tartışmalar bitmeyecektir. Bu meseleyi çözmek siyaset kurumunun öncelikli görevidir. İnşallah 2023'te Türkiye bu meselesini de çözecektir."

AYM'DE 95 BİN DOSYA VAR İŞ YÜKÜ İÇİN KANUNİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin 60 yıllık tarihinin en ağır, en yoğun iş yüküyle karşı karşıya olduğunu söyledi, "Mahkemede şu an 95 binden fazla başvuru bulunuyor" dedi.

Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Salonu'ndaki 60. kuruluş yıl dönümü katıldı. Etkinlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, bazı bakanlar, yüksek yargı mensupları ve 26 ülkeden çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan AYM Başkanı Zühtü Arslan, mahkemenin iş yükünün düşürülmesi gerektiğini belirterek, özellikle iş yüküyle mücadelede iş birliğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

AHİM'DE 72 BİN DOSYA VAR

"Anayasa Mahkemesi, 60 yıllık tarihinin en ağır, en yoğun iş yüküyle karşı karşıya" ifadesini kullanan Arslan, bireysel başvuruda çok hızlı bir artışın söz konusu olduğunu bildirdi. Arslan, Mahkemede şu an 95 binden fazla başvuru bulunduğunu, 47 ülkeden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bile 72 bin derdest başvuru olduğuna dikkati çekti. Başkan Arslan, "Bu başvuru, yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık, buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor" görüşünü paylaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslenmek istediğini belirten Arslan, "Yasama organı olarak bu konudaki kanuni düzenlemeleri gecikmeksizin yapmak zorundayız. Şayet bireysel başvurunun etkili ve verimli bir hak arama yolu olarak yoluna devam etmesini istiyorsak" diye konuştu.