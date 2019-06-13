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13 Haziran 2019 12:45 | Perşembe

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında kritik açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu ABD'nin skandal S-400 mektubuna ilişkin; Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz" ifadelerini kullandı.

"Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi kabul etmiyorsunuz. Mektupla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir cevap hazırlıyor. Kimse Türkiye'ye ultimatom veremez. Türkiye, S-400'leri almıştır. ABD'nin mektubu Türkiye'ye geri adım attırmayacak"

"İdlib konusu kendi aramızda görüştüğümüz bir konu. İdlib muhtırasının uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Rejimin sadece askeri çözümlere inandığını biliyoruz. Ancak bizim muhattabımız Rusya. Rejim özellikle okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. Bu çatışmaların durması için Rusya'yla yoğun çaba sarf ediyoruz. Şu anda ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama ciddi gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sabah gözlem noktamıza yönelik bir saldırı oldu. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Bunu Rusya'yla da görüşüyoruz. Bu saldırılar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Bu çatışmalar yerine bir an önce anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Bu tür konulara odaklanmamız lazım. Astana ve Cenevre sürecine odaklanmamız lazım."

"Can Dündar 5 yıl ceza aldığı zaman Türkiye, basın ve ifade özgürlüğü bakımından eleştirildi. Aynı şeyleri geçtiğimiz günlerde Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özgürlüğü, Fransa'da olduğu zaman güvenlik kapsamına giriyor. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusunda standartlara uyulması önemli. Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek kimsenin haddine değildiri."

LE DRIAN: RUM BASINI YANILIYOR

Fransız Bakan Le Drian, Rum basınında yer alan Fransa'nın GKRY'de üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, "Fransız bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı." dedi. Fransız Bakan, "Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"İDLİB KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib meselesinde durumdan kaygılı olduklarını söyleyerek, "Biz İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız. Çünkü çok tehlikeli ve patlayıcı etkiye sahip olabilecek bir durum var ortada." şeklinde konuştu.

Le Drian, "Ateşkese müdahale edebilecek her bir adım, sonrasında hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir." uyarısını yaptı.

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