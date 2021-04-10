Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlara uyarı

Koronavirüs aşılamasında uygulanan toplam doz sayısı 18 milyonu geçti. İlk doz aşılarını olanlar 11 milyona ulaşmak üzere. Ancak onların da koronavirüse yakalanma riski halen devam ediyor.

İlk doz sonrası koronavirüse yakalananlara ikinci doz aşı uygulanmıyor. 6 ay sonra aşılama ilk dozdan başlıyor. Aşı olunduğunda da tedbirlere uyulması gerekiyor.

KORONAVİRÜS AŞISI HASTA YAPAR MI?

İlk doz aşıyı yaptırdıktan sonra hastalığa yakalananlarda "aşı hasta yaptı" düşüncesi hakim olabiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'a göre bu mümkün değil.

"Aşıyı yapıyorsunuz, yapınca bir hafta sonra psikolojik olarak koruma kalkanınızı kaldırıyorsunuz. Virüse bağlı hasta olunca 'aşıya mı bağlı acaba?' gibi bir soru... Aşının hastalık yapması asla mümkün değil."

İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişi aşı olmadı

İstanbul'da aşı sırası gelen 250 bin kişi henüz aşısını olmadı. Hastalığa karşı antikor üretmenin en önemli yolu koronavirüs aşısı. Kemalettin Aydın, aşıya uyumla ilgili ise şunları anlattı:

"Yüzde 75'ler civarında bir uyum var. Gönül isterdi ki yüzde 100'ler olsun. Çünkü aşı da bazen yüzde 100 korumuyor. Lütfen aile hekimimizle, hastanemizle bu aşıya uyumu yüzde 100'e taşıyalım ki toplumsal immunizasyona erken ulaşalım. Bu musibetten kurtulalım."

Tespit edilen vakaların yüzde 85'ini varyantlar oluşturuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı olmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.