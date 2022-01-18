TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye yapılan saldırıya kınama
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan ve can kayıplarının yaşandığı saldırıyı kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve yönetimine başsağlığı diliyorum."
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