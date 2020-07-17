  • BIST
    119029
  • Dolar
    6,8616
  • Euro
    7,8361
  • Altın
    398,0140
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eşini darp eden HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı
Suriyeli öğrenciler lise bitirme sınavı için ter döktü
Kavurucu sıcaktan bunalanlar Aynkebir'de serinliyor
Samsun'daki FETÖ operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı
Lokantalarda yeni dönem başlıyor... Kağıda gerek kalmayacak
Kremlin'den flaş Ayasofya açıklaması: İlişkilerimize zarar vermez
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesini anlattı
Bakan Fahrettin Koca: Risk analistleri aranıyor
Haklarında hapis cezası bulunan 4 terör örgütü PKK üyesi yakalandı
İşte güncel Altın fiyatları...
Beşiktaş erken seçime gidiyor!
Tunceli'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var
Bakan Pekcan açıkladı! SERBİS hizmete giriyor
Türk bilim insanlarından kanser için önemli keşif
Ermenistan'a büyük gözdağı! SiHA'larımız emrindedir
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapılacak
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak
İngiliz turistler için de güvenli tatilin adresi Türkiye oldu
MİT'ten müthiş operasyon! PKK'nın kaçırdığı 4 çocuk kurtarıldı
İmamoğlu'nu 'şov'la şuçlamıştı: Kılıçdaroğlu susturmuş!
TÜBİTAK duyurdu: Türkiye'ye dönen en büyük fon miktarı
Ayasofya Camii'nde ilk namazın programı belli oldu
Yoğun bakımdaki hastalarla konuşan Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı
Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kirli plan: Minsk üçlüsü harekete geçti
17 Temmuz 2020 Cuma 13:20:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 13:20:00

Samsun'daki FETÖ operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı

ABONE OL

FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden, 36'sı adliyeye sevk edildi.

Samsun polisi, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi

10'U KADIN 36 KİŞİYE GÖZALTI

FETÖ'nün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 10'u kadın toplam 38 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE ÇIKARILDILAR

3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı.

Şüphelilerden 11'inin gözaltı süreleri nöbetçi mahkemece uzatılarak, yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER