Samsun'daki FETÖ operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden, 36'sı adliyeye sevk edildi.
Samsun polisi, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi
10'U KADIN 36 KİŞİYE GÖZALTI
FETÖ'nün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 10'u kadın toplam 38 kişi gözaltına alındı.
ADLİYEYE ÇIKARILDILAR
3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı.
Şüphelilerden 11'inin gözaltı süreleri nöbetçi mahkemece uzatılarak, yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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