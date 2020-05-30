Türkiye'de yeni vaka sayısı 1000'in altında
Türkiye'de son 24 saatte 983 yeni vaka tespit edildi, 26 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 1021 artarak 126 bin 984'e yükseldi. Test sayısı ise 2 milyonu geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.
Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984 oldu.
Bakan Koca ise, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında" dedi.
Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/XSDhaFnh7o— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020
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