Türkiye'de yeni vaka sayısı 1000'in altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.

Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984 oldu.

Bakan Koca ise, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında" dedi.