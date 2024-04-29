29 Nisan 2024 Pazartesi 10:33:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 10:33:00
Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildi
Kaynak: AA
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Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.Ayrıntılar geliyor...
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