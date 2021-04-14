Bakan Koca, ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü
Bakan Koca, "Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de tartıştığı cumhuriyet savcısınca "şüpheli" olarak ifadesi aldırılan doktor Kemal Gökhan Günel ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Günel ile bir kez daha telefonda görüştüğünü bildirerek, şunları kaydetti:
"Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."
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