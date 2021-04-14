  • BIST
    1409.19
  • Dolar
    8,0823
  • Euro
    9,6894
  • Altın
    451,2170
İstanbul
7 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü
Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başladı
MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
DSÖ: Ağır hastaların büyük kısmında diyabet var
Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor ceza
2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı
Türkiye'de vaka sayısı 62 bini aştı
Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok
Zarif'ten ABD Başkanı Biden'a 'baskıları sona erdirin' çağrısı
Biden'ın Afganistan kararı tepkilere neden oldu
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Ziraat Bankası'na Uluslararası Bankalardan 1,33 Milyar Dolarlık Dev Sendikasyon Kredisi
Başkan Erdoğan: Bu tam bir dengesizlik, terbiyesizlik
"Türkiye'nin SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir"
Türkiye'yi dünya birincisi yapmıştı... Hediyesi hazır
Sedat Peker operasyonunda flaş gelişme! Süre uzatıldı
İkiyüzlülüğün böylesi!
Can Ataklı'dan itiraf gibi sözler: İşaret fişeği olabilir
Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
ABD basınından flaş Afganistan iddiası
"Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz"
Ayasofya'da ilk iftar ezanı
Dışişleri'nden Esed rejimine tepki: Çağrımızı yineliyoruz
THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
14 Nisan 2021 Çarşamba 22:53:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 22:53:00

Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

ABONE OL

Bakan Koca, "Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de tartıştığı cumhuriyet savcısınca "şüpheli" olarak ifadesi aldırılan doktor Kemal Gökhan Günel ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Günel ile bir kez daha telefonda görüştüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca
Türküleri gençlere aktaracaklar

Türküleri gençlere aktaracaklar
İlham kaynağı Aşk-ı Memnu

İlham kaynağı Aşk-ı Memnu
Yaşadığı tramvalar güçlendirdi

Yaşadığı tramvalar güçlendirdi
Dinleyicilerimi dinlendireceğim

Dinleyicilerimi dinlendireceğim
Youtuber Enes'e polis şoku

Youtuber Enes'e polis şoku
İstanbul Yansın'la listelerde

İstanbul Yansın'la listelerde
Düğün heyecanı tam gaz

Düğün heyecanı tam gaz
Tören olmayacak

Tören olmayacak
Selçuklu setinde korona paniği

Selçuklu setinde korona paniği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER