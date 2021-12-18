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18 Aralık 2021 Cumartesi 16:18:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 16:19:00

Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı... İşte güncel harita

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs hastalığına ilişkin 4-10 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs güncel harita
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