Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 21 Eylül uyarısı: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Sağlık Bakanı Koca 21 Eylül'de başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Gençlerin ve çocukların elinden geldiğini yaptığını kaydeden Bakan Koca 'Tedbirlerle virüse yayılım şansı vermeyelim' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından okulların açılacağı tarih olan 21 Eylül'ü işaret ederek uyarıda bulundu.
Bakan Koca "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım" diyerek vatandaşları uyardı.
Koca paylaşımında; "Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadelerini kullandı.
Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu ÇOK GÖREN VAR MI? pic.twitter.com/uaJX2Rp9QA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020
- Numan Kurtulmuş'tan Joe Biden'ın küstah sözlerine tepki: Haddini bil
- YÖK Başkanı Saraç: Eğitim fakültelerindeki müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek
- Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 8 ve 12. sınıflar hariç izin verilmeyecek
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 21 Eylül uyarısı: Çocuklara bunu çok gören var mı?
- Bakan Akar'dan flaş Yunanistan ve Mısır açıklaması: Hiçbir hükmü yok
- Cezaevlerinde yeterli koronavirüs tedbiri alınmadığını idda eden HDP'ye yanıt Adalet Bakanı Gül'den geldi