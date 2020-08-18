Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 21 Eylül uyarısı: Çocuklara bunu çok gören var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 21 Eylül uyarısı: Çocuklara bunu çok gören var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından okulların açılacağı tarih olan 21 Eylül'ü işaret ederek uyarıda bulundu.



Bakan Koca "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım" diyerek vatandaşları uyardı.

Koca paylaşımında; "Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadelerini kullandı.