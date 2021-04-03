Bakan Koca'dan aşı açıklaması

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03 Nisan 2021 Cumartesi 22:48:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 23:04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu ve şu ana kadar toplam 16 milyon 668 bin 844 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibarıyla 16 milyon 668 bin 844'tür.
Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca aşı doz
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