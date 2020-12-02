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02 Aralık 2020 Çarşamba 19:27:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 19:35:00

Sağlık Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 31.923 yeni vaka tespit edildi, 6690 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 2 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. ' ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı
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