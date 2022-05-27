Rusya pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor
Kaynak: AA
Rusya'da Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren pirinç ihracatını geçici olarak yasaklamayı değerlendiriyor.
Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, pirinç ihracatının 1 Temmuz'dan itibaren 31 Aralık'a kadar durdurulması teklif edildi.
Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak daha önce de ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmiş, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.
- Kılıçdaroğlu'na tepki: 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtın
- Rusya pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor
- Bakan Özer: Her ay 100 anaokulu açacağız
- Ortaokullu Gençlere Müjde: Yaz Okulu Geri Dönüyor!
- Başkan Erdoğan: Artık bu millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.