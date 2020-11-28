Projeleriyle yılın öğretmeni seçildi
Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde Düzağaç Anaokulu'nda görev yapan öğretmen Merve Yağcı, yer aldığı projelerle farkındalık oluşturduğu için kentte ‘yılın öğretmeni' seçildi.
Yağcı, "100 Güne 100 Kitap projesinin koordinatörlüğünü yapıyorum. Pandemi döneminde canlı yayınlarla çocukları nitelikli çocuk kitaplarıyla buluşturduk. 17 ilde kadın kapalı cezaevlerinde çocuk kütüphaneleri kurduk. Bu çalışmalarımla yılın öğretmeni seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. 100 Güne 100 Kitap projesini Türkiye genelinde 150 okul öncesi öğretmeniyle 4 yıldır uyguladıklarını aktaran Yağcı, projeye Türkiye ve Avrupa'dan birçok okul öncesi eğitimcinin katıldığını söyledi.
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