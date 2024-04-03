Pervari'de sokağa çıkma yasağı!

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi ve bağlı tüm köylerde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Basın Duyurusu (Sokağa Çıkma Yasağı)



İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarihinde saat 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.... pic.twitter.com/fMGkDlleHX — Siirt Valiliği (@SiirtValiligi) April 2, 2024