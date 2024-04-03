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03 Nisan 2024 Çarşamba 07:12:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 07:12:00

Pervari'de sokağa çıkma yasağı!

Kaynak: DHA

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Siirt Valiliği, Pervari ilçesi genelinde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi ve bağlı tüm köylerde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Etiketler : siirt Pervari sokağa çıkma yasağı
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