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03 Şubat 2024 Cumartesi 16:05:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 16:05:00

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

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Irak'ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) memleketi Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğu haberini Osmaniye merkeze bağlı Çona köyünde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve köylüler de taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Bekar ve 7 yıllık asker olan şehit Kadir Dingil'in cenazesinin, yarın Osmaniye'de toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

Etiketler : PKK saldırısı şehit Piyade Uzman Osmaniye baba evi
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