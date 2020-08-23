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23 Ağustos 2020 Pazar 19:58:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 20:22:00

Oruç Reis'in görev süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı

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Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürüten Oruç Reis gemisinin görevi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis Gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı.Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği Navtex'in süresi bugün doluyordu. Son kararla süre 4 gün daha uzatıldı.Navtex bölgedeki denizciler için faaliyet yürütülecek alanı belirterek uyarı yapılması anlamına geliyor. Oruç Reis Gemisi Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalarını sürdürecek.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Türkiye'nin Rodos ile Meis adaları arasındaki bölge için ilk Navtex ilanı Yunanistan'la kıta sahanlığı gerilimine yol açmıştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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