On beş yıllık hayaline kavuştu

Deha Bilimlier, on beş yıllık hayalini gerçekleştirdi. Şarkıcı, Bodrum Günay Restoran'da sahne aldı. Bilimlier, "On beş yıldır hayalini kurduğum Günay sahnesinde bugün sizlerle birlikte o hayalimi gerçekleştirdim. Hiç bir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin, artık Günay'ın yeni assolisti benim" dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.