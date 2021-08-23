On beş yıllık hayaline kavuştu
Deha Bilimlier, on beş yıllık hayalini gerçekleştirdi. Şarkıcı, Bodrum Günay Restoran'da sahne aldı.
Deha Bilimlier, on beş yıllık hayalini gerçekleştirdi. Şarkıcı, Bodrum Günay Restoran'da sahne aldı. Bilimlier, "On beş yıldır hayalini kurduğum Günay sahnesinde bugün sizlerle birlikte o hayalimi gerçekleştirdim. Hiç bir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin, artık Günay'ın yeni assolisti benim" dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.